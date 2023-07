Verkeersongeval tussen fietser en bestelbus; Amsterdam-Noord

Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met getuigen en personen die beeldmateriaal hebben over het ongeval. Heeft u die bewuste zaterdagochtend iets verdachts gezien? Heeft u meer informatie over dit ongeval? Dan spreekt de recherche u graag. Via de onderstaande mogelijkheden kunt u beeldmateriaal uploaden en contact opnemen met het onderzoeksteam.

Vergeet u alstublieft niet tijdens het telefonisch delen van informatie om proces-verbaalnummer PL1300_2023171934 door te geven.