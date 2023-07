Straatroof Willem Kromhoutstraat; bedreiging met vuurwapen

Het slachtoffer staat die nacht rond 23.25 uur bij zijn auto in de Willem Kromhoutstraat als hij door twee jongens wordt aangesproken en direct daarna bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens beroven ze hem met geweld van persoonlijke bezittingen en slaan op de vlucht. Terwijl de beroving gaande is, probeert een voorbijganger het slachtoffer te helpen. Ook hij wordt dan met een vuurwapen bedreigd.

Zowel het slachtoffer van de straatroof als de bedreigde voorbijganger raken lichamelijk gezien niet gewond, maar het incident heeft wel een grote impact op beiden gehad

Getuigenoproep

De verdachten in deze zaak zijn nog voorvluchtig en de recherche is naar ze op zoek. Daarnaast zoekt de recherche naar getuigen. Bent u getuige geweest van dit incident? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de recherche via 0900 8844. Via het tipformulier hieronder kunt u eventueel beeldmateriaal ter beschikking stellen. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000. Het onderzoeksnummer van deze zaak: 2023172092.