Vermiste Frans Udink gevonden

Frans Udink is overleden in het ziekenhuis in Duitsland. Aangezien het een onbekende man was, is na het overlijden de Kriminalpolizei betrokken geraakt bij het onderzoek naar de identiteit van Frans Udink. Na onderzoek aan de bezittingen van de man kon een telefoonnummer worden herleid. Aan de hand hiervan is de Duitse politie bij de familie terecht gekomen. Inmiddels is er in Nederland een positieve herkenning geweest met de familie, waarmee wij officieel kunnen vaststellen dat het gaat om Frans Udink.



Aangezien is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf zijn we terughoudend met het geven van informatie. We willen iedereen die de afgelopen weken heeft gezocht naar Frans bedanken voor hun inzet. We wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.



We zullen alle publicatie die betrekking hebben op de vermissing verwijderen, en willen u vragen dit ook te doen.

