Beelden van verdachten Wenckebachstraat in Team West

Inbraak winkel - Schepenveld - Zoetermeer



Op dinsdag 20 juni rond 03.45 uur is ingebroken bij een winkel aan de Schepenveld in Zoetermeer. Tijdens deze inbraak is de voordeur geforceerd door er met een motorscooter tegenaan te rijden. De vijf inbrekers hebben een grote hoeveelheid aan sigaretten weggenomen. De verdachten verplaatsten zich op twee motorscooters. De motorscooters zijn vermoedelijk een roodkleurige BMW en een geelkleurige Piaggio Gilera Runner. De motorscooters waren niet voorzien van kentekenplaten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbrekers.

Dodelijk schietincident - Wenckebachstraat - Den Haag



Op vrijdagavond 23 juni rond 20.40 uur is een 41- jarige man uit Den Haag in de Wenkebachstraat beschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer reed in zijn lichtblauwe Renault Twingo in de Wenkebachstraat in de buurt van de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door twee personen die op een zwarte motor reden. De motor is voorzien van een witte kentekenplaat. De helm van de passagier is opvallend, bovenop zit een brede witte streep. De zwarte motor is daarna gevlucht vermoedelijk via de Noordpolderstraat en de Trekweg even later zien we ze rond 20.45 uur uitkomen op de fietsrotonde aan de Ringelwikke in Ypenburg. Vanaf daar zijn ze weg in onbekende richting. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten en de motor.

Mishandeling - Calandkade - Den Haag



Op zondag 14 mei rond 16.40 uur is een man die met zijn kinderen aan het spelen was op de Calandkade mishandeld door twee mannen. Het slachtoffer gooide daarvoor zijn armen in de lucht nadat een blauwe auto over het fietspad kwam rijden. De auto stopte een stukje verder op en er kwamen twee mannen uit de auto rennen. Vervolgens begonnen ze de man te slaan en kwam deze op de grond terecht. De kinderen van het slachtoffer stonden op een afstandje te kijken. Uiteindelijk kwam er ook nog een vrouw de auto uit lopen. Na de mishandeling stapten de twee mannen en de vrouw weer in de auto en reden weg. Het slachtoffer ging vervolgens naar zijn kinderen om hen te troosten. In de uitzending worden camerabeelden getoond van het incident. De twee mannen zijn goed op beeld vastgelegd.

Explosie - Linnaeusweg - Boskoop



In de nacht van maandag op dinsdag 20 juni rond 05.00 uur vond er bij een winkel aan de Linnaeusweg een explosie plaats. De winkel is daarbij zwaar beschadigd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een persoon die het explosief plaatst. Kort daarop gaat het explosief af.

