Recherche zoekt getuigen schietincident Clauskinderenweg

De meldkamer krijgt rond 20.40 uur een melding binnen van een ruzie tussen bestuurders en passagiers van twee voertuigen. De melder hoort een knal en vermoedt dat er is geschoten. De voertuigen rijden vervolgens weg in onbekende richting. Meerdere politie-eenheden worden ingezet om de voertuigen en de inzittenden op te sporen.

Agenten treffen vervolgens de twee voertuigen aan in de Jan van Galenstraat en de Cornelis Lelylaan. Er worden meerdere personen aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Er is door de agenten geen slachtoffer aangetroffen, maar er blijkt daadwerkelijk te zijn geschoten. De recherche is op zoek naar het slachtoffer en meer duidelijkheid over de toedracht van het incident.

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving? Geef via onderstaande knoppen uw tips en informatie door aan het onderzoeksteam. Vermeld bij contact met de politie het proces-verbaalnummer 2023150145.