Politie zoekt getuigen: personal shopper overvallen; Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam - Op woensdagavond 5 juli is een 29-jarige man op gewelddadige wijze overvallen door vijf onbekende personen aan de Dickenslaan. Het slachtoffer is ten tijde van de overval mishandeld en beroofd van meerdere goederen met een waarde van enkele duizenden euro’s. De recherche vermoedt dat er opzet in het spel zit en doet onderzoek in de zaak.