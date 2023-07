Veilig varen op de Noord-Hollandse wateren

Veiligheid voorop

Om veilig het water op te gaan gelden er regels. Alcoholvrij varen en geen overlast bezorgen spreekt voor zich. We hebben hieronder nog een paar belangrijke vaarregels op een rij gezet, Lees deze goed door voor u het water op gaat:

Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.

Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.

Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes. Of door een bord met een groen/ witte ruit. De groene kant duidt de veilige passeerzijde aan.

Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.

toegestaan. Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.

Houd u aan de toegestane snelheid op het water. Een snelle boot mag niet sneller gaan dan 20 km/uur ten opzichte van het water. Zorg dat u van tevoren weet hoe snel u ergens mag varen, dit kan plaatselijk verschillen.

Alle compleet overzicht van de vaarregels vindt u hier terug.

Handhaving op het water

In Nederland zijn er meerdere handhavers op het water. Dat heeft te maken met de diverse wateren onder verschillende vaarwegbeheerders vallen. De politie werkt samen met meerdere partners zoals de Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies.

De politie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. Ook op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Daarnaast grijpen we ook in bij overlast in recreatiegebieden en doen we onderzoek naar gestolen vaartuigen.

Goed voorbereid de Noord-Hollandse wateren verkennen

Om met plezier en veilig het water op te gaan is een goede voorbereiding nodig. U dient van tevoren al na te gaan of de boot technisch in orde is. Zorg voor schone en volle tanks en controleer altijd de motoroliepeil. Ga ook na of er voor alle inzittenden een reddingsvest aanwezig is op het dek.

Nu bent u goed voorbereid om veilig het water op te gaan. Natuurlijk is plezier maken ook belangrijk dus houd rekening met elkaar en geniet van de mooie wateren in Noord-Holland.

Ervaart u overlast op het water?

Vaaroverlast kan gemeld worden bij de gemeente. Ervaart u overlast van boten die schade veroorzaken op het water of flinke geluidsoverlast? Bel dan 0900-8844. Geef de politie een duidelijke omschrijving van de overlastgevers en hun boot. Maak ook als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon van de boot. Dan kan de politie met uw melding aan de slag.