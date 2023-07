Slachtoffer en getuige zedenzaak gezocht Regulierssteeg

Omstreeks 04.35 uur zien getuigen een vrouw uit de richting van de Blauwbrug, over de Amstel, in de richting van het Muntplein lopen. Als de vrouw op de Amstel loopt zien de getuigen dat ze door een man wordt vastgepakt die haar fysiek dwingt de Regelulierssteeg in te gaan. De getuigen zien vervolgens dat de vrouw in de steeg door de man onzedelijk wordt betast. De vrouw roept hierbij in de Engelse taal, “ Please no, stop stop stop”. Als de vrouw zich weet te bevrijden, wil één van de getuigen eerst de vrouw helpen. Maar de vrouw is logischerwijs flink van slag en loopt huilend door. Omdat de getuige de belager van de vrouw niet wil laten ontkomen, zet hij samen met de andere getuige de achtervolging in en kunnen ze vrij snel de man in de kraag vatten. Ze dragen de verdachte hierna over aan de politie. Met de getuige, die zich heeft ontfermd en gesproken heeft met de vrouw, heeft de recherche contact gehad. Naar de ander getuige is de recherche nog op zoek waarbij de recherche hoopt dat hij zich meldt.



De recherche wil natuurlijk ook graag spreken met de vrouw die slachtoffer is geworden van deze nare gebeurtenis en weet dat zij in de richting van het Muntplein is gelopen. De vrouw ziet er als volgt uit:

Jonge vrouw;

Lang, donker haar tot op haar schouders;

Droeg een spijkerbroek, een cremekleurige jas tot op de heupen en zwarte schoenen;

Had een zwarte tas met opdruk bij haar.

Bent u of herkent u deze vrouw? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor deze zaak? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.