Politie zoekt getuigen: groepje minderjarigen bedreigd met vuurwapen; Amsterdam-Zuid

Rond 03.00 uur staan twee van de drie slachtoffers voor de portiek van een woning. Beide wachten op hun vriend die op dat moment nog onderweg is naar hen. Wanneer de twee wachten, benadert een onbekende man hen. Hij zou de jonge slachtoffers hebben aangesproken en vervolgens een vuurwapen op ze hebben gericht. De jongens vluchten en zien op dat moment hun vriend aanlopen. Ze weten hem te seinen dat ook hij moet vluchten voor de verdachte met een vuurwapen. Vervolgens gaat de verdachte de portiek in en komt niet lang daarna terug met een rugtas. Deze tas is van één van de slachtoffers en heeft in de portiek ter hoogte van de woning gestaan. Vervolgens fietst de verdachte met de buit weg in de richting van de Andreas Schelfhoutenstraat.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over de verdacht? Of kent u iemand die ineens met de hierboven omschreven rugtas rondloopt? Dan spreekt de recherche u graag. Beeldmateriaal van bijv. RingMyDoorbell of van de dashcam zijn ook welkom. Informatie en tips kunt via de onderstaande mogelijkheden delen met het onderzoeksteam. Vergeet u alstublieft niet bij het telefonisch vermelden proces-verbaalnummer PL1300_2023153135 door te geven. Dan weet de centralist over welke zaak u het heeft.