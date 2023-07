Politie zoekt getuigen: Twee handgranaten nabij woning aangetroffen; Amsterdam-Oost

Rond 10.25 uur krijgen agenten een melding om naar een woning aan de Christiaan de Wetstraat te gaan. Op straat treffen de politiemedewerkers twee explosieven in de nabijheid van verschillende woningen. Vrijwel direct is het duidelijk dat het om twee handgranaten gaat. Daaropvolgend is de omgeving ruim afgezet zodat specialisten hun werken kunnen doen.

Meerdere specialistische eenheden zoals de Explosieven en Ontruimingsdienst Defensie (EODD), Teamleider Explosieven en Verkenning (TEV), Forensische Opsporing (FO) en de recherche zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek verricht. Daarbij zijn verschillende getuigen gehoord en is er in de omgeving een buurtonderzoek verricht. De explosieven zijn inbeslaggenomen waarna ze elders gecontroleerd ter ontploffing worden gebracht.

Getuigenoproep

De recherche wil graag weten waarom in de straat handgranaten zijn aangetroffen en/of wie daarvoor verantwoordelijk is/zijn. Weet u meer? Heeft u informatie over de verdachten die hierbij betrokken zijn? Dan kunt u dit via onderstaande mogelijkheden informatie met het onderzoeksteam delen. Beeldmateriaal van bijv. dashcam of RingMyDoorbell is ook mogelijk. Uw informatie kunt u ook anoniem delen via 0800-7000.

Beeld: Intervisual Studio