34-jarige man aangehouden voor rondrijden met nazivaandel

Huizen - Tijdens een surveillance in Huizen zag de wijkagent een auto geparkeerd staan met in het voertuig een opvallend vaandel. Op het vaandel was een hakenkruis afgebeeld met een adelaar; het logo van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. De agent maakte hier melding van. Door de politie is getoetst of het vaandel een strafbare uiting was. Dat bleek het geval te kunnen zijn: een hakenkruis is een symbool van een racistische ideologie en het tonen daarvan kan in specifieke omstandigheden strafbaar zijn.