Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar drugshandel

De recherche startte in februari een onderzoek nadat zij uit andere onderzoeken informatie had verkregen over de vermoedelijke drugshandel. Maandag 12 juni leidde het onderzoek naar de aanhouding van de eerste verdachte, de 31-jarige man. Hij werd in de avond op het Sterrenoord in Den Haag aangehouden. De tweede verdachte werd een aantal uren later in zijn woning aangehouden. In beide woningen werd een doorzoeking verricht waarbij de recherche een groot geldbedrag, dure horloges en meerdere gegevensdragers in beslag nam. De recherche nam hier ook een auto in beslag.

Ook in een garagebox in Voorburg werd een zoeking verricht. Daar werd vermoedelijk drugs in een auto gevonden. De drugs, de auto en een motorscooter zijn in beslaggenomen genomen voor verder onderzoek.

Beide verdachten zijn in verzekering gesteld en worden donderdag 15 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris.