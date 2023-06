Foutieve berichtgeving Hart van Nederland gevonden strafdossiers

Op dinsdag 13 juni kreeg de politie de melding dat op straat in Amsterdam-West enkele dozen met politiedossiers aangetroffen zouden zijn. Agenten gingen ter plaatse en troffen acht dozen met verschillende gevulde mappen aan. Na onderzoek bleek het hier te gaan om kopieën van strafdossiers uit een onderzoek die eerder in het proces aan een verdachte en/of strafpleiter verstrekt zijn. Deze dossiers waren dus geen eigendom van de politie. Na contact met de betrokkenen werd duidelijk dat de betreffende dozen door een derde partij - die niet op de hoogte was van de inhoud van de dozen - als grofvuil op straat zijn achtergelaten. De dozen hebben naar alle waarschijnlijkheid slechts korte tijd op straat gestaan en zijn door de politie opgehaald.

Bovenstaande is tijdig aan de redactie van Hart van Nederland teruggekoppeld. Toch heeft de redactie ervoor gekozen om deze feiten maar deels in de uitzending mee te nemen en zo een onvolledig en onjuist beeld van de gebeurtenissen geschetst met het kennelijke doel de politie in een negatief daglicht te stellen.