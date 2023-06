Twee aanhoudingen na dreigende situatie Naaldwijk

De politie kreeg rond 20.15 uur een melding dat op het balkon van de woning aan de Leliestraat een persoon met een wapen stond. Zoals gebruikelijk neemt de politie dit soort meldingen zeer serieus. Er werd direct een arrestatieteam en een onderhandelaar gewaarschuwd. Na de inzet van de onderhandelaar kwamen de twee verdachten zelf naar buiten en werden zij aangehouden. Na onderzoek in de woning troffen agenten twee antieke wapens aan. De aangehouden personen deden hiervan vrijwillig afstand. Kort na de aanhoudingen zijn de twee personen weer heengezonden. Het in bezit hebben van deze antieke wapens is niet strafbaar gebleken.