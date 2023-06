Getuigen gezocht van zedenmisdrijf in Amsterdam-Zuidoost

Getuigen gezocht

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich, o.v.v. 2023125661, melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.