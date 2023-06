Korte tijd brand na explosie portiek Franselaan

Foto Jeffrey Jacobs, Nieuws Op Beeld

De explosie vond om 05:45 uur plaats. Hulpverlening werd snel gestart en richtte zich op het ontruimen van enkele woningen nadat er brand ontstond. In totaal werden zeven personen geëvacueerd en werden ter plaatse door ambulancepersoneel uit voorzorg nagekeken.

De politie werkt met man en macht aan de aanpak van de explosies. Daarbij is hulp van omwonenden en betrokkenen van groot belang. Heeft u beelden van de Franselaan of omgeving of heeft u informatie die voor het onderzoek relevant kan zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Ook als u informatie heeft over de mogelijke achtergronden, dan horen wij het graag. Dat kan ook anoniem.