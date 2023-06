Man aangehouden na inrijden op politieagent

De politieagent kon de auto net op tijd ontwijken. Het voertuig vluchtte weg in de richting van de Eindstede. Bij het wegrijden veroorzaakte de bestuurder meerdere gevaarlijke verkeerssituaties en overtrad hij verschillende verkeersregels. De verdachte is even later bij zijn woning aangehouden en bleek in het bezit van een ingevorderd rijbewijs. De politieagent deed aangifte.

Getuigen gezocht

Bent u getuigen geweest van dit incident of heeft u camerabeelden van de Bouwlustlaan? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.