Getuigen gezocht van explosie Goudse Rijweg

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni was er een grote knal te horen bij een woning in Rotterdam Oost. De ruit van de woning was vernield door een explosie. Gelukkig raakte niemand gewond. De TEV en FO deden onderzoek naar het explosief. Vermoedelijk is de ontploffing veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar de verantwoordelijke hiervoor en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via onderstaande knoppen. Ook wanneer u camerabeelden bezit en deze nog niet gedeeld heeft met de politie horen we het graag.