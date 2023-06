Onderzoek mogelijke vermissing Capelle a/d IJssel gestaakt

Dit soort signalen neemt de politie altijd uiterst serieus en daarom werd er flink opgeschaald. In het onderzoek werd onder anderen met omwonenden gesproken en camerabeelden bekeken. Ook deed de politie een oproep via social media en werd Burgernet ingezet. Alles om te onderzoeken wat deze signalen voor betekenis hadden en om scenario’s van bijvoorbeeld ontvoering uit te sluiten.

Geen vermist meisje

Vooralsnog hebben we geen meisje dat gemist wordt en ook de camerabeelden leveren niets op aan aanknopingspunten.

Wel komt de politie nog steeds graag in contact met het meisje en/of de man met wie ze zou zijn meegegaan. Ook wanneer u zichzelf in het verhaal herkent aan de hand van het signalement en het genoemde tijdstip in combinatie met de locatie, en er zich geen strafbaar feit heeft afgespeeld, spreekt de politie graag met u, zodat we deze zaak kunnen sluiten.

Signalement meisje:

Donkere huidskleur

13/14 jaar oud

Kroes haar

Lichtkleurige jurk

Signalement man: