Vaderdag: ‘Zoon van een politieman, met een politieman als zoon’

Ids: ‘Toen ik jong was, was ik de jongen in de klas met een vader bij de politie. Mijn vader was een stoere, benaderbare en warme politieman. Iedereen in Drachten en omstreken kende hem. Hij heeft best wat heftige incidenten meegemaakt. Daar werd thuis niet veel over gesproken, maar ik zag wel wat een baan bij de politie betekende. Nu werkt mijn jongste zoon bij de politie en dat vind ik prachtig. Ik heb zelf gekozen voor een carrière bij een bank en ben op latere leeftijd geswitched naar de zorg, waar ik nu manager ben van een SEH. Ik heb vroeger wel mijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee vervuld, dat dan weer wel.’

Hetzelfde, maar toch anders

Joop: ‘Ik heb een fantastische tijd gehad bij de politie, waar ik nog regelmatig aan terugdenk. Nu spreek ik mijn kleinzoon over zijn eerste jaren. Ik herken veel. Je eerste keer in uniform op straat is ontzettend spannend. Je eerste aanhouding is indrukwekkend. Je eerste lijkvinding is heftig. Dat is onveranderd. De opleiding daarentegen is totaal veranderd en agenten krijgen tijdens hun werk nu met hele andere dingen te maken dan ik vroeger.’

Hartverwarmend en hartverscheurend

Luuk: ‘Door mijn pake ben ik gaan solliciteren bij de politie. Ik heb wel een aantal studies geprobeerd en de politie passeerde de revue wel eens, maar ik was er nog niet uit. Bij pake en beppe thuis, mijmerend over mijn toekomst, kwamen we toch wéér uit bij de politieopleiding. Ik heb me ingeschreven en heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Ik voel me thuis binnen deze organisatie. Hier kan ik doen waar ik goed in ben, samen met mijn collega’s. Ons werk doet ertoe. We maken alles mee, van hartverwarmend tot hartverscheurend. Van mijn pake heb ik veel tips gekregen hoe ik met beide kanten om kan gaan. Hij snapt wat ik meemaak en geeft me tips die ik elke dag weer gebruik.’

Doe je wel voorzichtig?

Ids: ‘Als kind keek ik vol bewondering naar mijn vader als politieman en wist ik altijd zeker dat hij weer veilig thuis zou komen. Als vader betrap ik mezelf er nu op dat ik tegen mijn zoon zeg: “doe je wel voorzichtig?” Ik ben enorm trots hoe mijn zoon zich ontwikkelt tot een agent in hart en nieren. Ik herken mijn vader in hem. Sociaal, collegiaal, hard kunnen werken en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als zoon van een politieman, een politieman als zoon. Dat is toch goud waard.’