Getuigen gezocht: beschieting pand Overamstelstraat

Rond 04.25 uur kreeg de politie de melding binnen dat er schoten waren gehoord in de omgeving van de Overamstelstraat. Ter plaatse troffen agenten in een pand verschillende kogelinslagen in een toegangsdeur aan. Er bleken geen gewonden te zijn gevallen.

Gevluchte verdachten

De politie startte direct een onderzoek naar het incident en sprak onder andere met getuigen. Een getuige gaf aan gezien te hebben dat na de beschieting een auto op hoge snelheid wegreed uit de Overamstelstraat. Dit voertuig werd vervolgens geparkeerd en twee mannen renden daarna weg uit de auto. Deze mannen renden over de Weesperzijde, langs de waterkant om hekken heen die daar staan. Hun signalement: de mannen hadden volgens de melder een dun postuur, waren rond de 25 jaar oud en droegen een grijs trainingspak en een zwart trainingspak.

Getuigenoproep

Heeft u mogelijk ook iets gezien van de beschieting en/of de vlucht van de twee verdachten? Of heeft u hier mogelijk camerabeelden van? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt uw informatie ook via het tipformulier delen en op deze wijze is het tevens mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het zaaksnummer van dit onderzoek: 2023136233.