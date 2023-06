Verkeerspolitie zoekt getuigen en dashcambeelden dodelijk ongeluk A20

Op de A20 links (vanuit Utrecht richting Schiedam) ter hoogte van hectometerpaal 32.8 kwamen de auto en motor met elkaar in botsing waarna de motorrijdster viel. Het 26-jarige slachtoffer uit Rotterdam raakte zo zwaar gewond dat zij ter plekke gereanimeerd moest worden. Helaas mocht reanimatie niet meer baten en overleed zij ter plekke. De bestuurster van de auto, een 32-jarige Rotterdamse is aangehouden. Inmiddels is zij heengezonden. Zij is nog wel verdachte, maar mag het onderzoek in vrijheid afwachten.



Heeft u beelden of bent u getuige geweest van het ongeluk en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844.