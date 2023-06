Man belt meerdere keren zonder reden 112

De verdachte had in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 juni meer dan 50 keer het noodnummer gebeld. Agenten wisten de man te traceren en konden hem in de loop van de ochtend in zijn woning aanhouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten. Zij telefoon is in beslag genomen. De politie heeft aangifte tegen de man gedaan.