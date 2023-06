Man mishandeld met skateboard in Enkhuizen

Het slachtoffer viel op de grond en werd meerdere keren geschopt en geslagen. Na het incident werd het 78-jarige slachtoffer met letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De politie wil graag omstanders bedanken voor hulp aan het slachtoffer. Ook werd Burgernet inzet na de actie en ook daar werd goed met de politie meegedacht. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte.



Signalement

Het gaat om een blanke jongeman met krullend haar, een wit shirt met korte broek en een skateboard. Na het incident zagen omstanders dat de jongeman vertrok in de richting van Europarcs in Enkhuizen. De politie roept getuigen op en deze te melden via 0900-8844.



2023127748