Vermiste Rishi Parmesar in Team West en OV

Vermissing Rishi Parmersar Suriname

Sinds 18 december 2022 wordt de 48- jarige Rishi Parmesar, een inwoner uit Hoofddorp vermist. Rishi is als vermist opgegeven omdat hij op 18 december niet op de vlucht zat vanuit Suriname. Rishi is voor het laatst gezien op 18 december rond het middaguur op zijn eigen bedrijfsterrein aan de Indira Gandhiweg 945 in Lelydorp (Suriname). De bagage van Rishi, zijn mobiele telefoon en zijn laptop zijn sindsdien ook kwijt. Het onderzoeksteam onderzoekt alle scenario's en sluit een misdrijf niet uit. We sluiten niet uit dat Rishi om het leven is gebracht. Momenteel zit op dit moment één verdachte vast en zal op korte termijn een Nederlandse delegatie naar Suriname afreizen om nader (forensisch) onderzoek te verrichten. Op het bedrijfsterrein van Rishi is een horloge aangetroffen, het is onbekend van wie deze is. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan. Alle informatie over de vermissing van Rishi is welkom.

Overval supermarkt - Van Zeggelenlaan - Den Haag

Op vrijdag 31 maart rond 23.00 uur vond er een overval plaats op een supermarkt aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Onder bedreiging van een mes dwingt de overvaller een medewerker van de supermarkt tot afgifte van geld. Het slachtoffer gooide met allerlei spullen naar de verdachte die er vandoor ging. Hij rende weg in de richting van de Laakkade. Op de Schoolmeesterstraat gooit de verdachte zijn mes weg en op parkeerplaats van de Withuysstraat doet hij zijn jas uit. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Lastigvallen - Morsweg – Leiden

Op zaterdag 3 december 2022 rond 02.00 uur is een vrouw ernstig lastiggevallen voor haar woning aan de Morsweg. Rond half twee die nacht fietste het slachtoffer samen met haar vriendin vanaf het station naar haar huis. Op de Morspoort gingen de twee vriendinnen uit elkaar want ze moesten allebei nog maar een klein stukje fietsen. Het slachtoffer was bijna thuis en wilde snel naar binnen gaan. De man was ineens ook daar en zette zijn voet tussen de deur zodat ze de deur niet dicht kon doen. De vrouw kon de deur met kracht tegenhouden en voorkomen dat hij de deur helemaal open kreeg. Het slachtoffer begon daarbij te schreeuwen en hij ging er vandoor op een fiets. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Opsporing Verzocht wordt de komende vijf dinsdagen uitgezonden om 21.05 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.