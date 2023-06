Tilburgse politie controleert brom- en snorfietsers

In totaal werden er 40 voertuigen aan de kant gezet. Ze werden allemaal op de rollerbank gezet om te kijken of ze niet opgevoerd waren. Uiteindelijk kregen 15 bestuurders een WOK-melding. Zij moeten hun voertuig opnieuw laten keuren door de RDW.

HALT

Twee bestuurders kregen een verwijzing naar HALT. Een van hen reed rond terwijl er een WOK-melding op het voertuig zat. De ander reed rond met een opgevoerd voertuig en had een snelheidsbegrenzer in het voertuig zitten. Een andere bestuurder moest zijn scooter inleveren omdat deze mogelijk gestolen was. Ook had hij een mes en bivakmuts bij zich. Deze zijn in beslag genomen. De bestuurder heeft daarvoor bekeuringen gehad.

Bekeuringen

Verder werden er nog bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen:

-6x voor vasthouden mobiele telefoon;

-5x voor rijden zonder helm;

-3x voor rijden zonder rijbewijs;

-1x voor remmen die niet in orde waren;

-1x voor niet-dempende uitlaat;

-1 voor rijden waar dat niet is toegestaan.

Daarnaast kregen drie personen die op een E-step reden ook een bekeuringen omdat de step niet op de openbare weg mocht rijden.