Politie stopt samenwerking met Suri-Change

De politie heeft sinds medio 2016 een overeenkomst met Suri-Change. Die overeenkomst loopt af op 1 juli. Vanaf dan wordt het transport en het omwisselen van buitenlandse contante valuta verzorgd door één nieuwe leverancier.

Weinig aanbieders

De politie ging in 2016 met Suri-Change in zee omdat de mogelijkheden in Nederland om buitenlandse contante valuta om te wisselen zeer beperkt zijn. Het is een kleine markt met enkele partijen, die met vergunning en onder toezicht van de Nederlandsche Bank diensten leveren. Reguliere banken doen dat niet meer.



De samenwerking met Suri-Change hield in dat de politie in beslag genomen buitenlandse valuta bij Suri-Change aanbood om deze om te wisselen naar euro’s. Die werden vervolgens teruggestort op een bankrekening van de politie. Met de samenwerking was geen afname- of volumeverplichting gemoeid. Er was evenmin sprake van overboekingen via Suri-Change naar andere landen en/of instellingen.

Onderzoeken

Meerdere vestigingen van Suri-Change kregen recentelijk te maken met vuurwerkexplosies. Daarnaast kreeg de politie de afgelopen jaren signalen dat Suri-Change zich mogelijk niet hield aan de voorschriften. In 2017 leidde strafrechtelijk onderzoek ertoe dat de diensten van Suri-Change tijdelijk werden opgeschort. Die samenwerking werd hervat toen er geen bewijs was dat het bedrijf zich schuldig maakte aan strafbare handelingen. Inmiddels loopt er nieuw onderzoek naar criminele geldstromen via Suri-Change.