Getuigen gezocht na ontploffing bij thuiszorginstelling

Foto: Inter Visual Studio

Omwonenden hoorden iets voor 4.00 uur een harde knal en belden de politie. Ter plaatse bleek dat er een ontploffing plaats had gevonden, waarna een kleine brand was ontstaan. De politie zette de omgeving af, specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben vervolgens sporenonderzoek verricht. Er zijn als gevolg van de ontploffing geen gewonden gevallen. Wel is sprake van beperkte schade aan het pand, waar op dat moment niemand aanwezig was. Volgens getuigen zouden twee in het donker geklede mannen na de ontploffing te voet zijn gevlucht.