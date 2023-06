Notoire foutparkeerder rijdt in op handhaver in Bosboom Toussaintstraat en vlucht

Omstreeks 20.00 uur gebruiken een bestuurder en zijn bijrijder grof geweld om een wielklem van hun auto af te halen, waarbij deze wordt vernield. Als handhavers hier melding van krijgen en ter plaatse komen, zien ze dat de wielklem van de auto is verwijderd en vernield. Ze zien dat de bestuurder met bijrijder in de auto stappen. De beide mannen willen vluchten en rijden hierbij op een handhaver in, waarbij ze over zijn voet rijden en vluchten richting de Bilderdijkstraat. De handhaver heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen.

De politie heeft diverse eenheden, waaronder een helikopter ingezet om de verdachten te traceren. Helaas is dit niet gelukt. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.