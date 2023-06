Woning vernield door vuurwerkbom

Omstreeks 02.30 uur klinkt er een harde knal in de Marco Polostraat. Bewoners van een woning aan de Marco Polostraat zien dat het raam van hun woonkamer volledig is vernield is en dat de gordijnen in brand staan. Gelukkig raakt er door de explosie niemand gewond, maar tijdens het doven van het vuur loopt de bewoonster wel lichte verwondingen op. Het slachtoffer kan ter plaatse worden behandeld en heeft een afspraak gemaakt om aangifte te doen op het politiebureau. Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in en rond de woning en verschillende sporen veiliggesteld.

Heeft u iets gezien kort voor of na de explosie en heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons dan weten. Ook is de recherche op zoek naar camerabeelden van de omgeving. Via onderstaande tipformulier kun u beelden uploaden. Vermeld het proces-verbaalnummer 2023140135 bij contact met de politie.