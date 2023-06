Verdachte aangehouden na steekincident Vondelpark

Rond 21:30 uur ontstond er een opstootje tussen meerdere mannen in het Vondelpark. Eén van de mannen werd gestoken waarna meerdere personen er vandoor gingen. Toen de politie ter plaatse kwam hebben zij eerste hulp verleend aan het slachtoffer, die een flinke steekwond in zijn rug had. Hij is met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie heeft later die avond een man aangehouden op verdenking van het steken van het slachtoffer.



Foto: Inter Visual Studio