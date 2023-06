Politie onderzoekt steekincident Karel Doormanstraat

Rond 5.00 uur kwam de melding binnen, waarna de politie en de ambulance er met spoed heenreden.

Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Rotterdam, was niet aanspreekbaar en is meteen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en stelt camerabeelden van de omgeving veilig. Ook de Forensische Opsporing doet onderzoek.

Getuigen gezocht

Mogelijk is er een ruzie aan vooraf gegaan tussen een groepje mannen en vrouwen en het slachtoffer en zijn vriend. Verder is het nog onduidelijk wat er precies aan het incident voorafging en zijn signalementen nog te vaag om te benoemen. Daarom kunnen we alle hulp gebruiken. Het was rond dat tijdstip nog behoorlijk druk op straat. Heeft u iets gezien of gehoord of beelden die van belang zijn voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844 of tip gemakkelijk via het bijgaande formulier. Ook beelden kunt u daar uploaden. Anoniem melden kan uiteraard ook; 0800-7000