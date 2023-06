Man (38) beschoten in Rotterdam-Hoogvliet

Even na 03:30 uur onderstond een woordenwisseling tussen de man en een groepje jonge mannen. Eén van hen beschoot de man zonder vaste woon- of verblijfplaats kort daarna. Gelukkig raakte hij licht gewond en kon hij na behandeling het ziekenhuis verlaten.

De politie is een onderzoek gestart en om een beeld te krijgen van de toedracht en wie betrokken zijn, spreekt de recherche graag met getuigen. Iets gezien of gehoord? Heeft u beelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.