Rotterdammer (24) gewond bij schietincident Kruiskadehof

Even voor 03:25 uur werd gemeld dat er geschoten was op de Kruiskadehof. Agenten troffen kort erna op de Lijbaanhof de gewonde Rotterdammer. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Over de toedracht, waar precies is geschoten en wie betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. Daarom zijn getuigen en beelden welkom. Iets gezien of gehoord? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.