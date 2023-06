Politie beëindigt scootermeeting in Groningen: boetes en inbeslagname voertuigen

Het is verschillende politie-eenheden met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee gelukt de meeting te stoppen. In totaal zijn er meer dan 100 voertuigen en personen gecontroleerd en de gegevens vastgelegd. Ook zijn er verschillende boetes uitgedeeld. De deelnemers overtraden het samenscholingsverbod en begingen verschillende verkeersovertredingen. Ze reden onder andere te snel en in sommige gevallen zonder helm. In totaal hebben we 53 overtredingen geregistreerd. Daarnaast waren er problemen met een aantal van de aanwezige de voertuigen, zoals het ontbreken van verlichting, kentekenplaten of te gladde banden. Om die reden zijn drie voertuigen in beslag genomen.