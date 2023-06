Agenten verleiden sugardaddy’s

Foto: stockfoto politie



Het hele jaar door speuren rechercheurs de bekende websites af naar advertenties die zouden kunnen wijzen op kinderprostitutie, gedwongen prostitutie en/of andere vormen van mensenhandel. “De advertenties worden gescand op signalen die kunnen hierop zouden kunnen duiden. Bijvoorbeeld dat een sekswerker aangeeft in te zijn voor alle vormen van seks en dat ook nog te willen doen zonder condoom en op ieder moment van de dag hiervoor beschikbaar zijn. Zo’n tekst maakt dat dit soort advertenties nader worden onderzocht, omdat iedereen over het algemeen wel een grens heeft. Dan wordt een afspraak gemaakt als zogenaamde klant. Eenmaal ter plaatse wordt door onze rechercheurs gekeken of de sekswerker niet wordt gedwongen en de omstandigheden aanvaardbaar zijn.”, legt één van de rechercheurs uit.



Lokwoning

Maar af en toe gaan de rechercheurs nog een stap verder. Tijdens deze actiedagen plaatsen de rechercheurs zelf advertenties. Zowel met ‘sugardaddy gezocht’ als ‘sugardaddy aangeboden’. Als een sugardaddy reageert op de advertentie wordt gaandeweg het gesprek benoemd dat de zogenaamde gesprekspartner ‘pas 16 of 17’ is. Als de sugardaddy dan toch alsnog een afspraak wil maken, krijgt hij een tijd en locatie. De man denkt met een minderjarige afgesproken te hebben voor seks. Maar als hij door een jonge undercoveragent de lokwoning in wordt gewenkt, staat hem heel iets anders te wachten. Aanhouden kan het team de man niet. Er is nog geen daadwerkelijk strafbaar feit gepleegd. Wat wel volgt is een pittig gesprek, omdat het wel had kunnen leiden tot een strafbaar feit, als niet de politie maar daadwerkelijk een minderjarige de man had ontvangen.



Strafrecht én zorg

Met het noteren van hun naam en andere gegevens die in de politiesystemen wordt opgenomen, verliest de man in deze schemerwereld ieder geval zijn anonimiteit. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid tot zorg. Want soms willen mannen hun gedrag wel veranderen, maar is de weg naar verbetering moeilijk en zwaar. Hetzelfde geldt voor minderjarigen die reageren op de online aangeboden sugar daddy’s. Ook zij kunnen tijdens hun ‘afspraakje’ rekenen op een goed gesprek en het aanbod van zorg. Tijdens dit gesprek wordt ook onderzocht wie de klanten zijn van deze minderjarigen. Naar hen wordt een nader strafrechtelijk onderzoek gestart omdat zij wel degelijk een misdrijf hebben begaan.

“De actiedagen vragen om een flinke investering per gesprek, maar dit soort intensieve gesprekken in deze setting hebben wel meer impact op de mensen die we spreken. En al halen we maar één iemand uit dit wereldje dan is het dan meer dan waard.”



Resultaat

Tijdens de actiedagen afgelopen week werd in Rotterdam door in totaal 105 mannen gereageerd op de geplaatste advertenties. De helft haakte af toen zij hoorde dat het ging om een minderjarige. Een enkeling gaf de ‘minderjarige’ zelfs het advies om dit werk vooral niet te willen doen.



Digitale waarschuwing

De andere helft wilde wel een afspraak maken, maar veelal kwam het moment niet uit of haakten de mannen af om andere redenen af. Twee mannen kwamen daadwerkelijk opdraven in de woning. Nog eens twee mannen, die ook een afspraak wilden maken, zijn geïdentificeerd. Met deze mannen volgt met nog een gesprek. Alle mannen die reageerden, kregen achteraf een digitale waarschuwing van de politie en het Openbaar Ministerie. De bekend geworden gegevens worden verwerkt in de politiesystemen.



Reguliere controle

Naast deze speciale actie werden ook de reguliere prostitutie-controles gehouden waarbij meerdere sekswerkers zijn gecontroleerd. In drie situaties wordt nader onderzoek verricht naar gedwongen prostitutie. Hierbij zijn telefoons in beslag genomen voor het onderzoek. Met één van de gecontroleerde dames is een afspraak gemaakt om aangifte te doen.



Oost-Brabant

Tijdens de actie in Oost-Brabant reageerden twee “sugarbabes”, jonge dames die tegen betaling seksafspraken wilden maken, op de geplaatste advertentie. De politiemedewerkers van het Mensenhandelteam zijn met hen in gesprek gegaan om te zien onder welke omstandigheden zij werkten en om te controleren of er geen sprake is van uitbuiting.