Getuigen gezocht schietincident Robert Baeldestraat

Maandagochtend werd een man geraakt door een kogel tijdens een schietincident. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie startte een onderzoek. Helaas heeft dat nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. De verdachte is tussen de 20-25 jaar oud, zo’n 1.80m lang, droeg een blauwgrijze bodywarmer/grijze trui en broek en een tasje om zijn heupen.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord van het schietincident? Of heeft u camerabeelden? Of heeft u andere informatie wat van belang kan zijn in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.