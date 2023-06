Getuigenoproep vernieling

Tussen 17:10 en 17:20 reed het slachtoffer op zijn bromfiets, ter hoogte van de uitgang van de wijk, wanneer hij wordt klemgereden door een scooter met daarop twee jongens. De jongens eisen dat het slachtoffer zijn helm afstaat en uitte andere bedreigende taal richting het slachtoffer. De helm wilde het slachtoffer niet afstaan vervolgens word er tegen de bromfiets van het slachtoffer aangeschopt. Hierdoor is de bromfiets van het slachtoffer beschadigd.

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Was jij in de buurt van de Pauwenkamp op de desbetreffende woensdagavond? En heb jij iets gezien of gehoord of heb je misschien camerabeelden van het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.