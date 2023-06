Excuses politie na kritisch rapport over overleden collega

Politiemedewerker Mike Versteege, werkzaam binnen de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid, maakte in december 2019 een einde aan zijn leven. Uit een destijds door de politie uitgevoerd feitenonderzoek bleek al dat fouten zijn gemaakt rond een voorgenomen overplaatsing van Mike. Het aanvullende, onafhankelijke onderzoek door de commissie-Brouwer komt tot dezelfde conclusie.

‘Het rapport schetst een indringend beeld van wat zich heeft afgespeeld en wat Mike Versteege heeft ervaren in de context van het werk’, zegt korpschef Henk van Essen. ‘Wat begon met het zoeken naar een goede plek in de organisatie voor Mike, is geëindigd in een situatie van miscommunicatie, onbegrip en uiteindelijk een volledig verstoorde werkrelatie.'



Op basis van de beschikbare informatie kan de commissie geen oorzakelijk verband leggen tussen de gebeurtenissen op het werk en het overlijden van Mike. De commissie stelt wel vast dat ‘een opeenstapeling van ernstige fouten en grove nalatigheid van de politieorganisatie in de omgang met Mike, hem raakten en uit zijn mentale evenwicht brachten.'

‘De conclusie dat we het niet goed hebben gedaan, is onontkoombaar. Dat spijt ons’, zegt Van Essen. ‘Wat in het verleden is misgegaan, kunnen we niet meer herstellen. Wel zullen we alles in het werk stellen om te voorkomen dat zich in de toekomst vergelijkbare menselijke drama’s kunnen voordoen.’



De commissie-Brouwer concludeert dat Mike waarschijnlijk hoogbegaafd was en betitelt hem als een jonge vriendelijke (politie)man met exceptionele talenten die zich met hart en ziel inzette voor de bestrijding van criminaliteit. Maar Mike was ook mentaal kwetsbaar, stelt de commissie: hij had moeite om te gaan met onrechtvaardigheid en kon vluchtgedrag vertonen bij conflicten en confrontaties.



Volgens de commissie is de miskenning van Mike zijn persoonlijkheid en het verkeerd begrijpen van zijn uitingen en gedrag een factor geweest in de steeds verdere escalatie tussen Mike en de organisatie.



Voor korpschef Henk van Essen toont deze conclusie aan dat de politie meer oog moet hebben voor de omgang met hoogbegaafden binnen de organisatie. Van Essen: ‘De politie heeft specialisten als Mike nodig. Tegelijkertijd vragen zij een andere manier van leidinggeven dan we van oudsher gewend zijn binnen de politie. De politie heeft op dat vlak nog stappen te zetten.'

De korpschef en de leiding van de Landelijke Eenheid hebben in een persoonlijk gesprek met de nabestaanden van Mike de uitkomsten van de Commissie Brouwer besproken en excuses aangeboden. De politie hoopt dat het onderzoek de nabestaanden helpt bij de verwerking van hun verlies.

Hoewel de gemaakte fouten te herleiden zijn tot individuele personen, stelt de commissie stelt dat zij hiervoor niet verantwoordelijk mogen worden gehouden. Van Essen is het daarmee eens: ‘Er was sprake van een organisatie waarin leidinggevenden te maken hadden met rolonduidelijkheid, te grote teams waarvoor zij verantwoordelijk waren en onvoldoende ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering.'



De twee leidinggevenden van Mike zijn inmiddels niet meer werkzaam in hun voormalige functie. Een van hen werkt nog wel binnen de Dienst Specialistische Operaties, maar is geen leidinggevende meer. De ander werkt als operationeel specialist bij een regionale politie-eenheid.

Het rapport van de commissie-Brouwer sluit aan op andere kritische rapporten over de werking van de LE. Naar aanleiding van die rapporten wordt de Landelijke Eenheid op dit moment grondig hervormd en opgesplitst in twee landelijke eenheden. Het aspect van een passende span of care heeft een prominente plaats in het plan van aanpak. Ook wordt in de transitie expliciet gewerkt aan verbetering van mensgericht en passend leiderschap, afgestemd op de verschillende typen medewerkers. ‘Het gaat om structurele veranderingen op zowel organisatorisch als cultureel vlak. Zulke veranderingen kosten tijd. Ook, omdat wat in jaren is opgebouwd, niet in een dag is opgelost', zegt Oscar Dros, politiechef van de LE.



Op aanraden van de commissie-Brouwer laat de politie in het vervolg altijd onafhankelijk onderzoek doen naar suïcides waarbij mogelijk een relatie bestaat met het werk.

