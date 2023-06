Man zwaargewond na steekincident op Oude Haagweg

Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Den Haag, raakte zwaargewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte rende na het steekincident weg in de richting van de Houtwijklaan. Zijn signalement is:

donkere huidskleur

donker kort haar

ongeveer 30 jaar

ongeveer 1.75 m

grijs t-shirt met korte mouwen (met afbeelding op mouwen)

lange zwarte broek

rugtas

De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen die informatie hebben, maar nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.