Politie onderzoekt flinke explosie Heemstedestraat

Omstreeks 2:20 uur in de nacht luidde er een harde knal in de Heemstedestraat. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij de ravage bij de centrale toegangsdeur van het appartementencomplex. Niet veel later kwam de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse om het explosief materiaal veilig te stellen. Ook het forensisch team was er om onderzoek te doen naar sporen. Agenten hebben met buurtbewoners gesproken en onderzoeken camerabeelden.