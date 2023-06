Twee aanhoudingen voor schietincident Witte de Withstraat

Die ochtend rond 04.30 uur vond daar een schietincident plaats waarbij een man gewond raakte aan zijn been. Uit onderzoek komt een mogelijk verband naar voren met twee incidenten die eerder die nacht plaatsvonden bij een uitgaansgelegenheid op de Rodezand/Leeuwenstraat in Rotterdam. Daar vonden twee vechtpartijen plaats tussen twee groepen mensen. Deze groepen zijn door agenten uit elkaar gehaald, waarna de rust weerkeerde. Een aantal van deze personen is kennelijk daarna richting Witte de Withstraat gegaan, waar later het schietincident plaatsvond.



De aangehouden mannen zijn twee Rotterdammers van 26 en 18 jaar. Zij worden vrijdag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. Naar de toedracht van het incident wordt verder onderzoek gedaan.