Politie onderzoekt straatroof in Middelburg

Het slachtoffer werd aan die Keldermansstraat door twee jonge mannen plots aangevallen en mishandeld. Vervolgens bedreigden en beroofde het duo hem en gingen ze er op de fiets vandoor. Agenten waren kort na de beroving snel ter plaatse en gingen nog achter de twee mannen aan, maar wisten ze niet meer te achterhalen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Onderzoek

Van de twee straatrovers zijn signalementen bekend. Dader 1: man, licht getint, mager postuur ongeveer 1.90 meter lang, rond de 23 jaar oud. Hij droeg een trainingspak en had een baardje. Verder had hij een capuchon op.

Dader 2: man, licht getint, 1.80 meter lang, mager postuur, rond de 23 jaar oud. De man droeg een trainingspak en had ook een capuchon op.

Opvallend

Opvallend was dat het slachtoffer in straattaal werd aangesproken. Weet je wie dit zijn? Of heb je op 28 mei rond 5.00 uur in de ochtend iets verdachts gezien in de omgeving van de Keldermansstraat in Middelburg? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Je kan ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 2023132475.