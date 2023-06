Drie gewonden bij Verkeersongeval op A79

Agenten die rond half vier een auto controleerden op een nabijgelegen weg hoorden de klap van een aanrijding. Zij waren daardoor snel ter plaatse en troffen op de A79 tussen de afritten Meerssen en Valkenburg drie voertuigen die betrokken waren bij een aanrijding. In een busje met zaten vier personen waarvan twee met ernstige verwondingen. Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van beide was de bestuurder, een 47-jarige man. (Op dit moment is de woonplaats van de bestuurder en de leeftijd en woonplaats van de tweede gewonde, niet bekend.) In de twee betrokken personenauto’s zat een persoon. De 75-jarige bestuurder uit een van beide auto’s, een man uit Meerssen is eveneens naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de derde auto, een 30-jarige man uit Valkenburg is ter plekke onderzocht door medisch personeel. Ook de twee inzittenden uit het personenbusje, die niet naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn ter plekke onderzocht.

Op dit moment wordt de aanleiding van het ongeval nog onderzocht. Er is geen aanvullende informatie beschikbaar over de verwondingen. De A79 blijft gedurende het onderzoek afgesloten voor verkeer.