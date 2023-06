Politie Leeuwarden zoekt getuigen

Even voor 12 uur op woensdag 28 juni surveilleerden politieagenten op de Drachtsterweg in Leeuwarden. Hun aandacht werd getrokken door een automobilist die opvallend rijgedrag vertoonde. De agenten gaven hierop de auto een stopteken. De bestuurder van de auto reageerde niet op het gegeven stopteken en ging er vandoor. De politieauto ging er achteraan.



Gevaarlijke situatie

Tijdens de achtervolging werden diverse ernstige verkeersovertredingen gepleegd en raakten beide auto’s beschadigd. Uiteindelijk is de achtervolging afgebroken om gevaarlijke situaties te voorkomen. De agenten verloren daardoor het voertuig uit het oog. Niet veel later, rond 12.10 uur, werd de auto aangetroffen in de 1e Saskiadwarsstraat. In verband met deze zaak hielden agenten korte tijd daarop een in de 3de Rembrandtdwarsstraat een 33-jarige man uit Leeuwarden aan. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat hij niets te maken had met deze zaak. Hij is daarop direct weer vrijgelaten.



Weet u meer?

De politie onderzoekt de zaak verder en komt graag in contact met mensen die op woensdag 28 juni rond 12.10 uur in de 1e Saskiadwarsstraat iemand uit een rode Hyundai i10 hebben zien stappen en weglopen. Of heeft u op een andere manier informatie over deze zaak? Of beschikt u over camerabeelden bijvoorbeeld van een deurbel of dashcam? Belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met M via 0800-7000.