Verbouw nieuw teambureau Groningen-Noord van start

Het basisteam is momenteel gehuisvest in twee verschillende teambureaus, bureau Korreweg en bureau Parkallee (Kardinge). Deze sluiten op termijn. Het nieuwe teambureau bevindt zich vlakbij uitvalswegen en heeft een goede verbinding met het openbaar vervoer, waardoor het kantoor goed bereikbaar is voor inwoners van het werkgebied. Basisteam Groningen-Noord werkt naar verwachting vanaf het eerste kwartaal van 2024 op bureau Eenrumermaar.

Teamchef Sipke Land opende het officiële moment: “Deze verbouwing is een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende inzet om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap te waarborgen en om als basisteam klaar te zijn voor de toekomst. Dit is het bureau voor en door de mensen van voor onze toegewijde collega’s. We hebben er alles aan gedaan om een moderne en efficiënte werkomgeving te creëren. Het nieuwe politiebureau is niet zomaar een renovatie, maar eerder een transformatie. Een van de belangrijke kenmerken van dit nieuwe bureau is de toevoeging van een ‘digikamer’. Vanuit de digikamer gaan agenten online de buurt in om zo de verbinding met de wijk te behouden en te vergroten en bestrijden ze veel voorkomende digitale criminaliteit. Dit nieuwe politiebureau zal ons in staat stellen om effectiever te opereren, misdaad te bestrijden en de veiligheid van onze burgers te waarborgen.”

LOP naar Eenrumermaar

Ook het LOP (leer- en ontwikkelplek voor politiestudenten) wordt ondergebracht in het nieuwe bureau. “Op deze plek moeten de studenten samen op een veilige en goede manier kunnen leren en ontwikkelen. Het wordt ook de plek waar studenten, trajectbegeleiders, docenten en praktijkbegeleiders met elkaar kunnen overleggen en evalueren”, zegt Sipke Land. “In het LOP wordt dus een belangrijke basis gelegd. Niet alleen het fundament van een goede agent maar ook de basis van integraal samenwerken. Ik ben vereerd dat het LOP op onze locatie gevestigd wordt.”

Een stevige verbouwing

Het gebouw aan de Eenrumermaar wordt aan de binnenkant voor het grootste deel leeggehaald en gesloopt, totdat alleen een casco pand overblijft. Vanaf dat punt kan de herinrichting beginnen. Er worden onder andere nieuwe wanden, kozijnen, puien en vloeren geplaatst. Het interieur wordt volledig vervangen. Daarnaast worden de bestaande installaties vervangen door duurzame installaties. Naast de werkzaamheden binnen in het pand, worden er PV-panelen op het dak geplaatst, worden de gevels opgeknapt. Het dak wordt geïsoleerd en er wordt nieuwe dakbedekking geplaatst. Ook wordt het terrein om het gebouw heen opnieuw ingericht.