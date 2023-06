Man in Rotterdam aangehouden na beroving toerist

Stockfoto politie

De toerist kwam samen met zijn vriendin met een late trein aan in Rotterdam en ging op zoek naar een hotel. Rond 00.55u kwamen de twee op de kruising Lumeystraat-Boisotstraat een man tegen. Tegelijk kwam er uit de Boisotstraat een personenauto aanrijden, waaruit een tweede man stapte. Beide mannen stapten op de Belg af, sloegen hem en beroofden hem van zijn tas en lieten hem gewond achter. Zijn vriendin bleef ongedeerd. Het slachtoffer raakte korte tijd buiten bewustzijn en moest voor controle en behandeling naar het ziekenhuis.



Gestolen auto

Korte tijd later zagen twee agenten op de Pleinweg een gestolen auto rijden en wilden ze op de Brielselaan de bestuurder controleren. Er bleken twee mannen in te zitten en zij hadden andere plannen: ze stapten uit en renden weg. Eén van hen, een 18-jarige Rotterdammer, kon worden achterhaald en worden aangehouden. In de achtergebleven auto bleken spullen van de Belgische toerist te liggen. De man zit vast en de politie zet het onderzoek voort.