Aanhoudingen na wapenvondst in woning

Op basis van binnengekomen informatie over mogelijk vuurwapen bezit besloot de politie die dag rond 16.30 uur tot een doorzoeking van een woning aan de Leonardo Da Vincistraat. Agenten doorzochten de woning en troffen een vuurwapen en munitie aan. In een tweede woning gelegen aan Het Klinket vonden agenten een op een explosief lijkend voorwerp aan. De EOD die het explosief onderzocht stelde later vast dat het ging om een replica van een explosief dat als afdreigend kan worden beschouwd. Ook werd er een doos met illegaal vuurwerk aangetroffen.

Melden loont, ook anoniem

De politie ziet niet alles en tips van bewoners zijn dan ook van groot belang. Ook deze zaak kwam aan het rollen door een alerte tipgever. We hebben uw ogen en oren nodig. Heeft u informatie over vuurwapens? Of andere criminele activiteiten? Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Maar u kunt dit ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl of de TCI-lijn.