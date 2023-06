Drugsdealer aangehouden

Foto: wikkels harddrugs die de politie in beslag nam



Bij de politie was informatie binnengekomen over de 25-jarige man, waaruit de verdenking ontstond dat hij zich in Veenendaal en omgeving bezig zou houden met de handel in verdovende middelen. Politieonderzoek versterkte deze vermoedens waarna de verdachte op donderdag 1 juni kon worden aangehouden. Hij was op dat moment daadwerkelijk aan het dealen. Bij de verdachte werden drugs en geld aangetroffen. Hierop is een doorzoeking gedaan in zijn woning. Daar troffen agenten ook harddrugs, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en geld aan.



De aangetroffen drugs – meer dan 500 wikkels cocaïne - worden vernietigd en het geldbedrag van meer dan 80.000 euro is in beslag genomen om onderzoek te doen naar de herkomst. De verdachte werd – vrijdag 2 juni – voorgeleid aan de rechter-commissaris die zijn hechtenis met 14 dagen verlengde.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van jongeren, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Melden loont, ook anoniem

De politie ziet niet alles en tips van bewoners zijn dan ook van groot belang. Ook deze zaak kwam aan het rollen door een alerte tipgever. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Mensen lopen met tassen het huis of bedrijf in en uit.

De ramen van het huis zijn vaak beslagen en de afzuigkap staat veel aan.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Maar u kunt dit ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl.