Getuigen gezocht openlijke geweldpleging Haarlem

Toen de man een groep met meerdere personen aansprak of hij een telefoon mocht lenen om te bellen, werd hij vrijwel direct door één van deze personen geslagen. Vervolgens is de man meerdere keren geslagen door personen uit de groep. Ook is het slachtoffer met onbekende vloeistof in zijn ogen gespoten, waardoor hij kampte met pijnlijke en brandende ogen. Toen de man vervolgens op de grond viel, is het slachtoffer nog meerdere keren geschopt.

Tijdens de openlijke geweldpleging kwamen meerdere personen aanlopen en schoten de man te hulp. Vervolgens zijn de verdachten in onbekende richting gevlucht. Het slachtoffer heeft uiteindelijk melding kunnen maken bij de politie.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met de personen die het slachtoffer te hulp schoten. Ook roepen wij getuigen op zich te melden. Bent u getuige geweest van de openlijke geweldpleging aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem? Meld u dan via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023116004